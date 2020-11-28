На улице Дубровинского уходивший от ДТП автолюбитель врезался в столб на тротуаре

В центре Красноярска автолюбитель пробил пешеходное ограждение и столкнулся со столбом на тротуаре. О происшествии в социальных сетях сообщил владелец разбитой машины.

Как пояснил мужчина, он двигался по ул. Дубровинского в сторону центра города и перед ним неожиданно на полосу встречного движения выехал автомобиль Mercedes. Водитель попытался уйти от столкновения. Он пробил пешеходное ограждение, погнул металлический отбойник, который находится за тротуаром, а затем проехал несколько метров по тротуару и врезался в столб.

Водитель, который спровоцировал ДТП с места происшествия скрылся. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в аварии никто не пострадал. Сейчас дорожные полицейские разыскивают скрывшийся Mercedes. Водитель разбитой машины просит помощи у красноярцев, ставших свидетелями происшествия.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: