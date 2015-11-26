В Красноярском крае автомобилист выехал на встречку и столкнулся с автобусом

В Енисейском районе Красноярского края произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса. Как рассказали в пресс-службе МЧС, авария произошла на 237 км трассы Р-409, между поселком Шапкино и селом Каргино.

Материалы по теме Дорожные полицейские напомнили о предстоящем похолодании в Красноярске

Как уточнили Newslab.ru в ГИБДД, водитель за рулем автомобиля Lifan двигался из Красноярска в сторону Лесосибирска. Он выехал на встречную полосу и там столкнулся с рейсовым автобусом. В это время пассажиров в автобусе не было, он ехал пустым.

В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля, его увезли в больницу. В настоящее время нет информации о том, насколько сильно пострадал автомобилист.