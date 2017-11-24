Больше красноярцев жалуются на нехватку зарплаты

Количество жителей Красноярска, которым зарплаты не хватает даже на основные нужды, в 2017 году выросло на 5 %. Об этом сообщает служба исследований сайта HeadHunter на основе проведенного опроса.

По их оценкам, существующих доходов категорически не хватает 36 % горожан, а 43 % — едва дотягивают до зарплаты. Чаще всего это люди в возрасте 36-45 лет. Хватает же заработанного (правда, лишь на основные нужды) только 21 %.

Достойной оплату своего труда считают всего 2 % красноярцев.

Больше всего таких среди занятых в сфере добычи сырья — на эту группу приходится 39 % довольных опрошенных.

Большая часть участвовавших в опросе справляется с нехваткой денег подрабатывая или за счет супруга — 31 % и 30 % соответственно. А 26 % (чаще всего молодые люди до 25 лет) рассчитывают на помощь родителей и других родственников.