Красноярцам стало больше не хватать до зарплаты

Средний размер «займа до зарплаты», выдаваемого микрофинансовыми организациями, в Красноярском крае за год (с ноября 2016 года) вырос на 17 % и составил 8 655 рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю регион оказался двадцатым по степени его прироста среди всех территорий России.

Первое же место занял Краснодарский край. Здесь «до зарплаты» стали брать на 55,9 % больше, чем годом ранее — 11 511 рублей против 7 386 годом ранее. Соседняя же Новосибирская область оказалась на третьем месте с показателем прироста 32,2 % — 10 596 и 8 014 соответственно.

В целом же по стране, размер «займа до зарплаты» вырос на 14,1 % и составил 10 500 рублей.

При этом, активнее всего наращивали объемы заимствования молодые люди в возрасте до 25 лет — в этой группе микрозайм вырос на 23,6 % (до 8 143 рубля). Меньше всего, лишь на 4,1 %, выросли микрозаймы, которые брали пожилые в возрасте 60-65 лет.