В Красноярском крае самые большие долги по зарплате у строителей и промышленников

В Красноярском крае самые большие долги по заработной плате накопили предприятия строительства и промышленности. Соответствующий бюллетень опубликовал Росстат.

Согласно данным статистиков, в начале 2017 года самая большая задолженность по заработной плате оказалась в области промышленности. Там к 1 января статистики зарегистрировали задолженность в размере 39 млн 129 тысяч рублей. За 10 месяцев она существенно сократилась, и к 1 октября составила 23 млн 121 тысячи рублей. Статистики отмечают, что в настоящее время 204 работника предприятий промышленности на территории Красноярского края не получили заработную плату.

Строительные предприятия в начале 2017 года не выплатили своим работникам 26 млн 791 тысячу рублей. К 1 октября текущего года задолженность увеличилась и составила 35 млн 139 тысяч рублей. Всего, отмечают статистики, зарплату ждут 568 работников, занятых в сфере строительства.

Общая задолженность по зарплате в сфере транспорта на начало 2017 года составляла 7 млн 118 тысяч рублей. К 1 октября эта сумма сократилась и составила 6 млн 350 тысяч рублей. Ее не выплатили 47 работникам в Красноярском крае.

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Также статистики отметили высокую задолженность по зарплате перед работниками сельского хозяйства. В начале 2017 она составляла 4 млн 249 тысяч рублей, к 1 октября незначительно снизилась и составила 4 млн 26 тысяч рублей. Зарплату не получили 253 человек, занятых в этой сфере.

Как подчеркивают авторы исследования, зарплату сотрудникам предприятия не платят из-за отсутствия собственных средств.

Статистики сообщают, что задолженности по зарплате нет перед работниками культуры и искусства, а также в области здравоохранения и социальных услуг.