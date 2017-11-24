Гендиректор ЕвроСибЭнерго вошел в Наблюдательный совет ассоциации «Глобальная энергия»

Генеральный директор ЕвроСибЭнерго Вячеслав Соломин вошел в состав Наблюдательного совета ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Соответствующее решение было принято на общем собрании членов ассоциации.
Основная задача ассоциации — поддержка исследований и инноваций в сфере глобальной энергетики, а также управление Международной энергетической премией «Глобальная энергия». Эта независимая награда была учреждена в 2002 году по инициативе группы известнейших российских ученых и поддержана президентом России. Премия вручается за достижения в области энергетики: открытия, изобретения, фундаментальные исследования и инженерные проекты.
Среди 35 лауреатов премии — выдающиеся ученые из 11 стран мира, в том числе создатель литий-ионного аккумулятора Акира Йосино, изобретатель синего светодиода Сюдзи Накамура, идеолог «умных» энергоэффективных зданий Артур Розенфельд, российские академики Алексей Конторович и Николай Лаверов, разработавшие новые методы поиска и оценки месторождений углеводородов. Денежная часть ежегодно вручаемой награды составляет 39 млн рублей.
«Для меня большая честь быть избранным в Наблюдательный совет ассоциации „Глобальная энергия“. Задачи и цели ассоциации полностью совпадают с инновационной повесткой ЕвроСибЭнерго: мы активно инвестируем в перспективные технологии в электроэнергетике, среди наших приоритетных проектов — разработка нового типа солнечных панелей на базе перовскита, без-литиевые системы накопления энергии, однопроводная передача электроэнергии. Мировой спрос на более эффективные и экологически чистые разработки в энергетике растет, и я уверен, что „Глобальная энергия“ внесет свой весомый вклад в развитие энергетики будущего», — рассказал Вячеслав Соломин, генеральный директор ЕвроСибЭнерго.