Банк «Акцепт» повысил ставки по вкладам в валюте

АО «Банк Акцепт» в конце ноября повысил ставки по валютным вкладам.

Самую высокую ставку можно получить за долларовые сбережения по вкладу «Максимум»: 1,5% годовых на сроке полтора года с ежемесячной выплатой процентов. Вклад открывается на сумму от 200$ и предусматривает пополнение от 100 $ в течение первого полугода действия вклада.

Пользуется спросом у клиентов вклад—кошелек «Удобный», деньги с которого можно снимать до неснижаемого остатка в любое время. Процентная ставка при этом сохраняется в течение года: при неснижаемом остатке 200$ — 0,5% годовых, 10 000$ — 0,6% годовых.