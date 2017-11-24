Красноярец подтянулся на 39 раз больше мирового рекорда

56-летний красноярский рекордсмен и мастер спорта по полиатлону Николай Каклимов провел суточный одиночный марафон по подтягиванию. Так красноярец решил установить новый мировой рекорд.

Как рассказали в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска, свой марафон Николай Каклимов начал с 8:30 часов в тренажерном зале индустриально-металлургического техникума. Целью красноярца было побить мировой рекорд в подтягивании в течение 24 часов.

Отметим, что на сегодняшний день мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит Андрею Шапиро из США — 7 306 подтягиваний. Рекорд установлен 14 мая 2016 года в Грейт-Фолс (штат Вирджиния).

По итогам суточного марафона Каклимов зафиксировал результат 7 345 раз, что на 39 раз больше мирового рекорда.

Теперь видеозапись красноярского рекорда направят в редакцию мировой книги рекордов для официального подтверждения и включения в таблицу достижений.

«К концу марафона накопилась большая усталость. Плюс очень сильно стер руки. Пришлось порядочно потерпеть. Давал себе установку, что боли нет. Очень помог сын, который в течение всего этого времени массировал мне мышцы. Надеюсь, что у международной комиссии не возникнет никаких вопросов при просмотре видеозаписи, и новый рекорд будет зафиксирован», — рассказал красноярский рекордсмен.

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Напомним, в 2016 году Николай Каклимов уже проводил многочасовой одиночный марафон по подтягиванию. Тогда целью спортсмена было побить мировые рекорды в подтягивании в течение 6 и 12 часов. Оба рекорда ему покорились: за шесть часов красноярец подтянулся 3 810 раз, а за 12 часов — 5 825. Официальное подтверждение о том, что результаты зачтены в книгу рекордов Гиннеса, Каклимов получил в марте текущего года.