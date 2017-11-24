«МегаФон» улучшил в Красноярске работу 4G

«МегаФон» в Красноярске запустил в эксплуатацию сеть 4G, работающую в частотном диапазоне 1800 МГц. Дополнительный слой сети улучшит работу мобильного интернета внутри помещений и включит поддержку LTE в старых моделях Apple iPhone и iPad.

За счет использования частот 1800 МГц сигнал базовых станций 4G/LTE распространяется дальше и лучше проходит сквозь стены зданий.

Это позволит абонентам 4G «МегаФона» пользоваться высокоскоростным мобильным Интернетом там, где раньше это получалось не всегда: в подвальных помещениях, складах, на окраинах города и проч.

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Максимальная скорость передачи данных в сети LTE-1800 сейчас составляет 30 Мбит/с. В дальнейшем планируется увеличить этот показатель в два раза за счет расширения полосы. Смартфон, планшет или USB-модем абонента будет автоматически переключаться на работу в сети LTE-1800, если уровень сигнала традиционной сети 4G (2600 МГц) станет ниже определенного уровня. Таким образом, абонент «МегаФона» всегда будет обслуживаться сетью с наилучшей скоростью мобильного интернета.

«Улучшение качества работы 4G-интернета уже могли почувствовать многие наши абоненты, которые активно и часто пользуются смартфонами. За счет масштабного строительства в этом году мы практически удвоили количество базовых станций стандарта 4G в Красноярске. К концу 2017 года дополнительная сеть LTE-1800 будет охватывать уже 95% территории нашего города», — отметил директор Красноярского регионального отделения МегаФона Виталий Молотков.

Кроме того, запуск слоя LTE-1800 позволяет начать пользоваться скоростным мобильным Интернетом владельцам таких устройств как Apple iPhone 5, iPad 3, iPad mini, которые не поддерживают стандартный для России диапазон LTE 2600 МГц, но умеют работать с сетями 4G на частотах 1800 МГц.