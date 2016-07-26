«МегаФон» подобрал подходящие мессенджеры для мэров сибирских городов

Новый мэр Красноярска Сергей Ерёмин создал группу в Viber, чтобы оперативно общаться там со своими подчиненными. «МегаФон» решил проанализировать, какие мессенджеры наиболее часто используют жители регионов Сибири и предположить, в каких приложениях создали бы свои рабочие чаты мэры других городов.

Исследование предпочтений абонентов компании показало, что Viber с наибольшей вероятностью выбрал бы Владислав Ховалыг из Кызыла, Николай Булакин из Абакана и Илья Середюк из Кемерова. В Тыве в «вайбере» переписываются 56% процентов абонентов «МегаФона», в Хакасии — 42%, в Красноярском крае — 40%, в Кемеровской области — 32%. А в Новосибирске, для сравнения, Viber выбирают лишь 8% абонентов.

Лидером среди мессенджеров в целом по Сибири стал WhatsApp. В среднем по Сибирскому филиалу «МегаФона» на долю мессенджера с зеленой иконкой приходится примерно 31% абонентов. В Новосибирске этот показатель составляет 47%. Красноярцы этой привязанности не разделяют — «ватсапом» в крае пользуются лишь 20% абонентов «МегаФона».

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«Есть общепринятая точка зрения, что в европейской части России популярен WhatsApp, а в восточной части — Viber. На самом деле мы видим, что даже Сибирь в этом плане неоднородна. В Красноярском крае действительно превалирует Viber, и на наш взгляд это связано с тем, что в этом мессенджере раньше появилась возможность звонков. А наша сеть смогла эту возможность обеспечить технически на территории региона», — отметил директор Красноярского отделения «МегаФона» Виталий Молотков.