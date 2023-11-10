Красноярцы купили больше всех Apple iPhone X в Сибири

Неделю назад, 3 ноября, в России стартовали продажи смартфона нового поколения от компании Apple — iPhone X. Как сообщили в компании «МегаФон», красноярцы за семь дней купили 44 телефона со встроенным сканером лица. По числу появившихся в сети iPhone X Красноярское отделение опередило все другие регионы Сибирского филиала «МегаФона».

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Отметим, что iPhone 8 на старте продаж пользовался у красноярцев большей популярностью — за первую неделю абоненты МегаФона в крае купили 59 таких смартфонов. Зато пользователи телефонов «поколения X» расходуют больше мобильного трафика, чем владельцы «восьмерок» — в среднем 409 Мбайт против 358 МБ в сутки.

«Абонентов Красноярского края действительно отличает повышенный интерес к современным гаджетам — более 60% наших абонентов пользуются именно смартфонами. Поэтому мы активно развиваем инфраструктуру и в этом году практически удвоим количество базовый станций LTE в Красноярске, чтобы обеспечивать самых требовательных абонентов максимально быстрым и надежным мобильным интернетом», — отметил директор Красноярского отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Напомним, что последняя новинка от Apple пользовалась повышенным спросом в России. Люди выстраивались в очереди за iPhone X за несколько дней до старта продаж, несмотря на то, что базовая версия этого телефона стоит 79,9 тыс. рублей.