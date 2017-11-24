Жители Красноярского края получают больше других сибиряков

Новосибирские статистики сравнили среднюю зарплату в Красноярском крае и других регионах Сибири за 9 месяцев 2017 года. Исследование накануне обнародовали на официальном сайте Новосибирскстата.

По данным статистиков, средняя заработная плата в целом по округу составила 32,818 тыс. рублей. За этот период жителям Красноярского края в среднем начисляли 39,659 тыс. рублей. На втором месте оказалась Томская область с зарплатой 37,478 тыс. рублей, а закрывает тройку лидеров с зарплатой 36,603 тыс. рублей завершает Иркутская область. Самые низкие заработки по Сибири у жителей Алтайского края (21,961 тыс. рублей), в республике Алтай (24,966 тыс. рублей) и в Омской области (29,064 тыс. рублей).

Больше всего в Красноярском крае получают работники организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых (88,642 тыс. рублей). На втором месте оказались обрабатывающие производства — в этой сфере зарплаты составили 57,731 тыс. рублей. Кроме этого, достаточно много получают сотрудники финансовых и и страховых организаций — их средняя зарплата равна 53,279 тыс. рублей.

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Меньше всех в Красноярском крае получают работники гостиниц и предприятий общественного питания — начисленная зарплата у них всего 21,668 тыс. рублей. Чуть больше, 23,326 тыс. рублей, получают работники сельхозпредприятий, а также те, кто занимается лесным хозяйством и разводит рыбу. На зарплату в 23,880 тыс. рублей живут те, кто занимается оптовой и розничной торговлей, а также ремонтирует машины и мотоциклы.

Как пояснили в Новосибирскстате, разница зарплат объясняется особенностями экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.