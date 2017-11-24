14-летнюю красноярку госпитализировали в тяжелом состоянии после драки с одноклассницей

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В Красноярске проводят доследственную проверку по факту конфликта двух школьниц в Свердловском районе города. Как рассказали в ГСУ СК региона, инцидент произошел еще 23 ноября, участницами драки стали две ученицы 8 класса школы № 23 (ул. Парашютная, 8).

Конфликт между подростками произошел из-за личных неприязненных отношений — о чем именно идет речь, не уточняется. Как рассказали Newslab.ru следователи, разборки девочки устроили возле школы.