14-летнюю красноярку госпитализировали в тяжелом состоянии после драки с одноклассницей

В Красноярске проводят доследственную проверку по факту конфликта двух школьниц в Свердловском районе города. Как рассказали в ГСУ СК региона, инцидент произошел еще 23 ноября, участницами драки стали две ученицы 8 класса школы № 23 (ул. Парашютная, 8).
Конфликт между подростками произошел из-за личных неприязненных отношений — о чем именно идет речь, не уточняется. Как рассказали Newslab.ru следователи, разборки девочки устроили возле школы.
«Конфликт перерос в драку, в ходе которой 14-летней девочке были причинены телесные повреждения. Дома она высказывала матери жалобы на головные боли, 28 ноября ее состояние здоровья ухудшилось и ей потребовалась госпитализация (в больницу ее доставили в тяжелом состоянии). Необходимо отметить, что девушка страдала тяжелым хроническим заболеванием (следователи не разглашают, каким именно). Сейчас она продолжает находиться в больнице. В настоящее время опрашиваются учителя, врачи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили следователи.