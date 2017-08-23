«Слышь, Бурёна где?»: трэш-истории правобережной Парашютки

Это где-то на окраине, там тюрьма и дачи — так думает про Парашютную типичный красноярец. И он абсолютно прав! Парашютка, как ее ласково называют местные жители, и соседние улицы и переулки — это место, где город встречается с лесом и начинаются тропы на Торгашинский хребет. Тут же расположены сразу две исправительные колонии — общего и строгого режима. Мы посмотрели, как живется между «зоной» и горой.

Большинство домов здесь — 60-70-х годов. Их строительству способствовало развитие промышленности. Помимо двух колоний (мужской и женской), работу парашютинцам давали «Пикра», завод медпрепаратов, цеха кондитерско-макаронной фабрики. Не все предприятия дожили до наших дней в добром здравии. Но дворы их бывших работников все так же полны зелени, цветов и детей.

Нам посчастливилось встретить общительного местного жителя:

«Кто лишь краем уха слышал о Парашютке — говорит о ней с долей пренебрежения и опаски, — сетует Богдан, — мол, где-то на отшибе, якобы любимое место гопников, алкашей, наркоманов, зэков и бездомных собак. Но именно благодаря колонии здесь безопасно — допоздна ходят сотрудники ФСИН с собаками, а маргинальные личности если и есть, то агрессию не проявляют».

Зато свою творческую натуру жители Парашютной проявляют в полной мере. Здесь можно найти почти всё — от монументального соцарта до дворового трэш-арта.

Легенды Парашютки связаны с главной местной «достопримечательностью» — колонией строгого режима.

«Лет 10 назад из ИК-6 сбежал опасный бандит — история там была похлеще, чем в сериале „Побег“. Об этом во всех новостях сообщали. Он перепилил решетку, обошел все системы безопасности, перелез через 8-метровый забор. Даже собаки тогда потеряли нюх и не смогли его учуять. Несколько дней искали. Тогда у меня в гостях была мама из Минусинска, ей было очень страшно. Она даже запрещала мне выходить из дома.

А еще как-то, года 2 назад, на территорию ИК чуть не въехал пьяный мужик на BMW, но пробил только первый забор — бетонный, потом машина застряла», — продолжает Богдан.

«Вот история, которая приключилась со мной лично. Часа в 2 ночи несколько парней в трениках заглянули ко мне в окно (живу на первом этаже). Светя фонариком, они стали спрашивать: „Э-э, а где Бурёна?“. Оказалось, это кличка их потерявшегося приятеля. Узнав, что перепутали квартиру и его здесь нет, извинились и ушли. Напугали тогда подругу и меня. Хорошо хоть окно не разбили».

Другая достопримечательность Парашютки — гора, на которую взбираются дачи и любители хайкинга.

Несмотря на флёр тюремной романтики, Богдану нравится его район — обжитой и зеленый. «Думаю, каждый район имеет свой менталитет, характер и „лицо“. Вот мой, как мне кажется, похож на добрую бабушку — живущую прошлым, в чем-то наивную, но бесконечно добрую и душевную!» — говорит нам на прощание житель Парашютной.

Как видите, Парашютная и окрестности — очень колоритное место, побывать в котором с туристическим визитом — долг каждого красноярца. Если вам люб такой неглянцевый Красноярск, поглядите на Цементники, Водники и ХМЗ, там тоже есть, чему подивиться.

Интернет-газета Newslab.ru