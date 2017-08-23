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«Слышь, Бурёна где?»: трэш-истории правобережной Парашютки

«Слышь, Бурёна где?»: трэш-истории правобережной Парашютки

Интернет-газета Newslab.ru
23.08.2017
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Большинство домов здесь — 60-70-х годов. Их строительству способствовало развитие промышленности. Помимо двух колоний (мужской и женской), работу парашютинцам давали «Пикра», завод медпрепаратов, цеха кондитерско-макаронной фабрики. Не все предприятия дожили до наших дней в добром здравии. Но дворы их бывших работников все так же полны зелени, цветов и детей.

Хоть тут и не ждут гостей Универсиады, дорогу и тротуар решили привести в порядок. Ремонт в разгаре, а жители пока ходят по полосе препятствий — хотя бы так почувствуют свою причастность к Играм.
С парковочными местами во дворах Парашютки проблемно. Тут жители заковали часть газона в цепи и закрыли навесными замками.
Этот проезд расширили несколько лет назад. Всё бы хорошо, но новую полосу тут же начали занимать для парковки.
Воскресными вечерами на улицы выходят охотники за чем-нибудь полезным.
Кражи колес не обошли и этот район.
Павильонам не рады не только в центре. На двери написано, что жителям разонравился этот ларек, к тому же он загораживает проход во двор. Постановлено убрать до 22.06.2017.
На площади Свердлова, прямо за торговым центром «Енисей», строится офисное здание, подозрительно похожее на жилой дом. На такую вольность строителей жильцы соседних домов жаловались в начале 2016 года. Как видно, бесполезно.
Работать в районе есть где. Активно действует пара колоний и Краскон. Теплится жизнь на Красфарме. Площади закрывшейся Пикры начали сдавать в аренду, теперь тут кормят и лечат квантовыми технологиями.

Нам посчастливилось встретить общительного местного жителя:

«Кто лишь краем уха слышал о Парашютке — говорит о ней с долей пренебрежения и опаски, — сетует Богдан, — мол, где-то на отшибе, якобы любимое место гопников, алкашей, наркоманов, зэков и бездомных собак. Но именно благодаря колонии здесь безопасно — допоздна ходят сотрудники ФСИН с собаками, а маргинальные личности если и есть, то агрессию не проявляют».

Зато свою творческую натуру жители Парашютной проявляют в полной мере. Здесь можно найти почти всё — от монументального соцарта до дворового трэш-арта.

Соц-арт на стене бывшего ДК завода Медпрепаратов. Ученые-медики вырастили в пробирке гиганта и заставили его показывать всем проходящим свое сердце.
Медведю трудно понять такое искусство.
Шрек тоже недоумевает.
Еще один арт-объект на площади Свердлова. Или два?
А это дворовое искусство. Оно проще и понятнее обывателю.
Украшение дворов мягкими игрушками — изюминка района.
Смотрите, какой шик недалеко от стен ИК: кто-то бирюзово-оранжевый за пахана, Винни приклеен скотчем к горшку, наверное, наркокурьер, а рядом подсевший на колеса заяц в розовых очках.
А здесь претендент на звание самой дорогой клумбы в городе. На Парашютной, 66а, цветы выращивают в «Жигулях»!

Легенды Парашютки связаны с главной местной «достопримечательностью» — колонией строгого режима.

«Лет 10 назад из ИК-6 сбежал опасный бандит — история там была похлеще, чем в сериале „Побег“. Об этом во всех новостях сообщали. Он перепилил решетку, обошел все системы безопасности, перелез через 8-метровый забор. Даже собаки тогда потеряли нюх и не смогли его учуять. Несколько дней искали. Тогда у меня в гостях была мама из Минусинска, ей было очень страшно. Она даже запрещала мне выходить из дома.

А еще как-то, года 2 назад, на территорию ИК чуть не въехал пьяный мужик на BMW, но пробил только первый забор — бетонный, потом машина застряла», — продолжает Богдан.

По количеству школ и детсадов на квадратный километр Парашютная, Медицинский и окрестности наверняка в городском топе. Тут таких заведений предостаточно!
Спортивных сооружений тоже в избытке. Однако, например, эта хоккейная коробка на Парашютной, 74, льда не видала давненько. Старожили района не помнят, когда в последний раз ее заливали.
На горе, над переулком Медицинским, есть лыжный курорт.
Центр притяжения района — двор школы на Парашютной, 8. Здесь обустроено все необходимое для занятий физкультурой на свежем воздухе. Можно подавать заявку на летнюю Универсиаду-2023, инфраструктура готова.
Каждый жаждущий спорта сможет найти снаряд для себя. Неподалеку от нового стадиона есть даже вот такой — лестница в никуда.

«Вот история, которая приключилась со мной лично. Часа в 2 ночи несколько парней в трениках заглянули ко мне в окно (живу на первом этаже). Светя фонариком, они стали спрашивать: „Э-э, а где Бурёна?“. Оказалось, это кличка их потерявшегося приятеля. Узнав, что перепутали квартиру и его здесь нет, извинились и ушли. Напугали тогда подругу и меня. Хорошо хоть окно не разбили».

Другая достопримечательность Парашютки — гора, на которую взбираются дачи и любители хайкинга.

Эта неприметная лестница между гаражами — одна из пешеходных дорог к дачным участкам, которыми устланы горы над Парашютной и Медицинским.
Богатству висячих садов позавидовала бы сама вавилонская царица Амитис.
Оттуда открывается шикарный вид на город, правда, не на Вавилон.
Иногда с гор спускаются прикормленные дачниками бездомные псы. Внизу их тоже любят. Например, тут слева дама с рюкзаком умоляет псину попозировать.
Просит ее сделать примерно то, что написано на заборе колонии строгого режима.

Несмотря на флёр тюремной романтики, Богдану нравится его район — обжитой и зеленый. «Думаю, каждый район имеет свой менталитет, характер и „лицо“. Вот мой, как мне кажется, похож на добрую бабушку — живущую прошлым, в чем-то наивную, но бесконечно добрую и душевную!» — говорит нам на прощание житель Парашютной.

Как видите, Парашютная и окрестности — очень колоритное место, побывать в котором с туристическим визитом — долг каждого красноярца. Если вам люб такой неглянцевый Красноярск, поглядите на Цементники, Водники и ХМЗ, там тоже есть, чему подивиться.

Интернет-газета Newslab.ru

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