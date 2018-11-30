Красноярская школьница впала в кому после драки с одноклассницей

14-летняя красноярская школьница, которая подралась с одноклассницей, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшей. С ее слов, девочка находится в коме (состояние между жизнью и смертью, характеризующееся потерей сознания, резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения) и ей не могут сделать операцию.

Напомним, драка между подростками произошла на правобережье Красноярска 23 ноября. По данным следователей, разборки возле школы № 23 (ул. Парашютная, 8) устроили две ученицы 8 класса этой же школы. В итоге 14-летняя девочка, которая страдает тяжелым хроническим заболеванием, получила травмы. 28 ноября она пожаловалась на головные боли и ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Не исключено, что заболевание девочки могло обостриться после драки — по некоторым данным, этой осенью ей делали операцию на головном мозге.

«Работала одна бригада скорой, потом вызвали еще скорую реанимационную. Приводили ее в чувства, потом в очень тяжелом состоянии увезли в 20-ю больницу. Там нас уже ждали в операционной, но операцию не сделали, так как было опасно. Сейчас она в коме, тяжелой. Не знаю, как будет дальше», — рассказала мама девочки о последствиях драки.