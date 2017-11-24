Красноярские коммунальщики получили новую спецтехнику

Работникам компании «КрасКом» презентовали новую спецтехнику. Одной из долгожданных машин для работников автотранспортного цеха стала мобильная мастерская.

Ключи от нее вручили Роману Шестакову, начальнику ремонтного участка, сотрудники которого этим летом перевыполнили план по капитальному ремонту водопроводов, проложив более 3 000 погонных метров новых труб методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Машина стала второй технической новинкой, которую получило в 2017 году это подразделение цеха по эксплуатации водопроводных сетей. В сентябре ремонтники освоили мини-установку ГНБ, а сейчас знакомятся с оборудованием аварийно-ремонтной мастерской.

В старой будке зимой им приходилось согреваться теплом от печки-буржуйки, в новой прогрев салона для персонала и кабины водителя обеспечивает система климат-контроля «Вебастато». Одна «мастерская на колесах» заменяет собой одновременно несколько машин: сварочную, откачивающую и компрессорную установки, кран-манипулятор, более известный как «воровайка», а также транспорт для перевозки персонала.

Член совета директоров компании «КрасКом», директор дивизиона «Тепло» СГК Игорь Максимов отметил: «Первое впечатление красноярцев о „КрасКоме“ начинается с машины, на которой бригада слесарей приезжает во двор ремонтировать сети. Мы живем в 21 веке и стремимся к тому, чтобы наши сотрудники работали на современной технике, ведь от этого зависит качество предоставляемых услуг».

Кроме мобильной мастерской и установки горизонтально-направленного бурения (ГНБ) в этом году «КрасКом» приобрел электролабораторию, каналопромывочные машины, «Газели» для аварийных бригад, автоцистерну для подвоза питьевой воды и другую спецтехнику.

«Новая техника экономит не только время ремонтного персонала на дорогу, — подчеркнул генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров, — хотя и этот фактор не менее важен — ведь по правилам предоставления коммунальных услуг нам дается всего 4 часа на отключение холодной воды, а значит, и устранение порыва. За счет обновления автопарка мы достигнем экономии средств, во-первых, на бензине, поскольку, к примеру, в рейс вместо трех-четырех машин будет выходить всего одна мобильная мастерская, а во-вторых, перестанем тратить деньги на ежедневный ремонт разваливающейся от старости электролаборатории, кузов которой не подлежал восстановлению, а только сдаче на металлолом. Такой технике не место на городских дорогах».

Сейчас на полученную новую технику «КрасКом» оформляет необходимую документацию, и уже совсем скоро она начнет работать, быстрее добираясь к месту ремонта по загруженным улицам Красноярска, а значит, повысится оперативность при ликвидации повреждений на сетях.