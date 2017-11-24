«КрасКом» отремонтирует дорогу литым асфальтом

Сегодня ночью специалисты «КрасКома» отремонтируют литым асфальтом Южный проезд в Красноярске. Дорожники получили разрешение на работу только в ночное время, когда автобусы и троллейбусы уйдут с маршрута в гараж.

Для безопасного проведения дорожных работ в ночь с 24 на 25 ноября будет перекрыта правая полоса движения на Южном проезде в районе дома 121 по ул. Красной Армии. Подготовительные работы здесь уже выполнены, поэтому укладка асфальта займет не более полутора часов.

«Этот участок дороги мы асфальтируем сейчас в первую очередь для удобства водителей, чтобы провал не стал причиной дорожно-транспортных происшествий и повреждения машин, — подчеркнул генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — Производство и укладка литого асфальта используется зимой только в экстренных случаях, к которым относится ремонт Южного проезда. До весны еще далеко, а надо срочно отремонтировать аварийный участок оживленной магистрали, которая является основной дорогой из Студенческого и Академгородка в центр города. Работу подрядчика будет контролировать служба технического надзора нашего предприятия».

Как отмечают технологи асфальтобетонного завода, литой асфальт можно использовать при температуре воздуха до −10 °С, он обладает высокой водонепроницаемостью. Благодаря этому вода не попадает внутрь асфальтобетона, поэтому погодные условия, в том числе снег, не влияют на его прочность.

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Отличие укладки литого асфальта от традиционного метода заключается в том, что готовую смесь привозят к месту ремонта в специальных цистернах-термосах, температура в которых около +200 °С. Сам асфальт по консистенции больше похож на густой клей. Из-за такой высокой температуры смеси вся влага с поверхности, на которую укладывается асфальт, почти мгновенно испаряется. Перед укладкой «зимнего» асфальта подготовленную к ремонту карту предварительно очистят от снега и песка, а также высушат газовой горелкой.

Кроме того, в ночь с пятницы на субботу по просьбе жителей многоквартирных домов по ул. Бабушкина рабочие асфальтобетонного завода по этой технологии восстановят после ремонта сетей проезжую часть на перекресте улиц Советская — Бабушкина.