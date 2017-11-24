«КрасКом» завершил сезон благоустройства

«КрасКом» подводит итоги сезона благоустройства. Впервые за последние пять лет было закрыто около 1 100 ордеров, из них больше сотни адресов находилось в «листе ожидания» с 2010 года.

В этом году сезон благоустройства подрядчик компании «КрасКом» завершил в минувшие выходные ремонтом аварийного участка Южного проезда литым асфальтом, который можно использовать при температуре до минус 10. Всего в 2017 году было реконструировано асфальтовое и газонное покрытия на площади более 93 000 квадратных метров.

«Восстановление нарушенного благоустройства дорог, дворовых проездов, детских площадок и других объектов городских территорий стало в этом году одним из приоритетных направлений нашей работы, — рассказывает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — На эти цели было запланировано направить 80 млн рублей. В этом году мы закрыли ордеров в 1,6 раза больше, чем в прошлом».

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В настоящее время специалисты управления капитального строительства «КрасКома» совместно с представителями администраций районов приступили к работе над планом благоустройства 2018 года. Согласованность действий крупной ресурсоснабжающей организации и городских служб, ответственных за выполнение ремонта дорог, дворов и скверов, позволит не заходить с благоустройством дважды на один и тот же адрес, который есть и в планах на перекладку сетей «КрасКома», и в планах администрации по реконструкции общественного пространства.

Напомним, что по правилам, действующим в Красноярске, любое предприятие, прежде чем приступить к работам на месте ремонта подземной коммуникации, предварительно обязано получить в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства разрешение (ордер) на проведение таких работ. Одним из условий его выдачи является гарантия полного возврата территории ее первоначального вида.