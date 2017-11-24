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«КрасКом» завершил сезон благоустройства
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«КрасКом» завершил сезон благоустройства

28 ноября 12:37
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«КрасКом» подводит итоги сезона благоустройства. Впервые за последние пять лет было закрыто около 1 100 ордеров, из них больше сотни адресов находилось в «листе ожидания» с 2010 года.

В этом году сезон благоустройства подрядчик компании «КрасКом» завершил в минувшие выходные ремонтом аварийного участка Южного проезда литым асфальтом, который можно использовать при температуре до минус 10. Всего в 2017 году было реконструировано асфальтовое и газонное покрытия на площади более 93 000 квадратных метров.

«Восстановление нарушенного благоустройства дорог, дворовых проездов, детских площадок и других объектов городских территорий стало в этом году одним из приоритетных направлений нашей работы, — рассказывает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — На эти цели было запланировано направить 80 млн рублей. В этом году мы закрыли ордеров в 1,6 раза больше, чем в прошлом».

Асфальт и газоны в этом году компания восстановила на площади 93 тысячи квадратных метров
Фото: пресс-служба «КрасКома»
Заключительным благоустройством стал ремонт Южного проезда литым асфальтом в эти выходные
Фото: пресс-служба «КрасКома»

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В настоящее время специалисты управления капитального строительства «КрасКома» совместно с представителями администраций районов приступили к работе над планом благоустройства 2018 года. Согласованность действий крупной ресурсоснабжающей организации и городских служб, ответственных за выполнение ремонта дорог, дворов и скверов, позволит не заходить с благоустройством дважды на один и тот же адрес, который есть и в планах на перекладку сетей «КрасКома», и в планах администрации по реконструкции общественного пространства.

Напомним, что по правилам, действующим в Красноярске, любое предприятие, прежде чем приступить к работам на месте ремонта подземной коммуникации, предварительно обязано получить в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства разрешение (ордер) на проведение таких работ. Одним из условий его выдачи является гарантия полного возврата территории ее первоначального вида.

Гончеров Олег Васильевич
Гончеров Олег Васильевич
Генеральный директор ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»

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