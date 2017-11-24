В красноярских детсадах проводят занятия по адаптивной физкультуре

В детских садах Красноярска проводят занятия по физической культуре для детей с повышенными потребностями, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.
Дважды в неделю почти 100 воспитанников в девяти садиках приходят на занятия по адаптивной физкультуре. Тренировки проводятся для детей со слабым зрением и слухом, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Занимаются с ребятишками квалифицированные инструкторы регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.
В зависимости от состояния здоровья воспитанников тренер подбирает комплекс упражнений. Так, например, многим дошкольникам противопоказаны резкие движения и прыжки. У детей с ослабленным слухом плохо развит вестибулярный аппарат, для них проводятся игры на внимательность, упражнения связаны с преодолением различных препятствий и с развитием баланса тела. Ребятишки со слабым зрением плохо ориентируются в пространстве, у них зачастую нарушены координация и пластика, в связи с этим на занятиях делается акцент на развитии гибкости и внимательности.
Воспитанники с проблемами опорно-двигательного аппарата делают растяжку, практикуют различные виды ходьбы, выполняют упражнения, направленные на развитие гибкости, укрепление мышц спины и пресса. Благодаря тренировкам у ребятишек развиваются координация, сила, гибкость, скорость, выносливость. В будущем дети с повышенными потребностями смогут профессионально заниматься адаптивным спортом и даже претендовать на участие в паралимпийских играх, отмечают в управлении.
«Более чем в 60 красноярских детских садах функционируют коррекционные группы, необходимую помощь получают почти 4 тысячи ребятишек. Получение образования детьми с особыми потребностями является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. Детские сады стараются максимально привлекать ребятишек к занятиям физической культурой. Для воспитанников с повышенными потребностями занятия адаптивным спортом — это не только возможность укрепить здоровье, благодаря тренировкам повышается трудоспособность, выносливость, ребятишки учатся преодолевать психологические барьеры», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова..