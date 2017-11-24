В красноярских детсадах проводят занятия по адаптивной физкультуре

В детских садах Красноярска проводят занятия по физической культуре для детей с повышенными потребностями, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Дважды в неделю почти 100 воспитанников в девяти садиках приходят на занятия по адаптивной физкультуре. Тренировки проводятся для детей со слабым зрением и слухом, а также заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Занимаются с ребятишками квалифицированные инструкторы регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

В зависимости от состояния здоровья воспитанников тренер подбирает комплекс упражнений. Так, например, многим дошкольникам противопоказаны резкие движения и прыжки. У детей с ослабленным слухом плохо развит вестибулярный аппарат, для них проводятся игры на внимательность, упражнения связаны с преодолением различных препятствий и с развитием баланса тела. Ребятишки со слабым зрением плохо ориентируются в пространстве, у них зачастую нарушены координация и пластика, в связи с этим на занятиях делается акцент на развитии гибкости и внимательности.

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Воспитанники с проблемами опорно-двигательного аппарата делают растяжку, практикуют различные виды ходьбы, выполняют упражнения, направленные на развитие гибкости, укрепление мышц спины и пресса. Благодаря тренировкам у ребятишек развиваются координация, сила, гибкость, скорость, выносливость. В будущем дети с повышенными потребностями смогут профессионально заниматься адаптивным спортом и даже претендовать на участие в паралимпийских играх, отмечают в управлении.