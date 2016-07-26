В красноярской школе особенные ученики ставят спектакли и высаживают цветы

В красноярской школе № 147 (ул. Мате Залки, 4а) для учеников с повышенными потребностями открыли инклюзивный театр и проводят эко-терапию, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

В общеобразовательном учреждении обучаются 34 особенных ученика. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, тяжёлыми нарушениями речи, аутисты. Ребятишки могут обучаться как в специально оборудованных классах, так и вместе с остальными детьми в обычных кабинетах.

В учреждении построили специальный подъёмник для детей, передвигающихся на колясках, расширили дверные проёмы, оборудовали санузлы, приобрели специальную мебель, кресла-коляски, открыли ресурсный кабинет и коррекционный класс для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Кроме обычных уроков дети посещают дополнительные занятия. Одним из таких является инклюзивный театр. В роли актёров — ученики коррекционного класса. Дети сами выбирают сказки для постановки, распределяют роли. В «классный» театр приглашаются все ученики, педагоги, родители. Уже состоялась премьера сказок: «Три поросёнка», «Репка», «Пёс и лиса». Для учеников это не просто развлечение, но и терапия: дети становятся более раскрепощёнными, у них улучшается память, развивается речь, благодаря театру они быстрее проходят процесс адаптации.

Дополнительные занятия также организованы и в школьной теплице, где дети проводят песочную и эко-терапию. Ученики занимаются посадкой цветов, ухаживают за растениями, изучают биологию.

В скором времени школьники станут участниками проекта «Собака на радость детям». Реабилитацией и социальной интеграцией учеников займутся не только педагоги и волонтёры, но и специально подготовленные собаки-терапевты. Программа работы обширная, например, ребятишек ждут соревнования по адаптивному спорту «Летающий пёс», также обученные собаки смогут прийти к детям на день рождения.

«Дополнительные занятия станут доступны не только для учеников общеобразовательных учреждений. Учреждения дополнительного образования также готовятся к приёму детей с повышенными потребностями. В силу психологических ограничений, которые накладываются на таких детей, многие родители не знают, в какой сфере может раскрыться их ребёнок. Участие ребятишек в программах дополнительного образования позволит повысить их общие показатели, поспособствует дальнейшему выбору профессии и самоопределению. Для учеников с повышенными потребностями будут организованы, например, занятия по лепке из полимерной глины, пению, рисованию, конфликтологии, актёрскому мастерству и многие другие», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Отметим, в красноярских школах выросло количество особенных учеников. Если в 2011 году в учреждениях получали образование 560 детей, то в прошлом учебном году их количество возросло до трех тысяч. Только за один учебный год первоклассников с повышенными потребностями стало больше практически в 2 раза, с 242 учеников до 400.

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Увеличение количества детей во многом связано с тем, что в школах города в полном объёме или частично созданы условия для обучения детей с повышенными потребностями здоровья. Учреждения могут обучать детей слабослышащих и слабовидящих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, ребятишек с задержкой психического развития, умственной отсталостью, серьёзными логопедическими проблемами. Например, в школах № 22 и 147 функционируют специализированные классы для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. В общеобразовательных учреждениях № 8, 55, 76, 84, 97, 121, 129 и 147 работают ресурсные классы для детей-аутистов.