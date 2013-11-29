Учёные СФУ предлагают оцифровать земной шар

На VI международном инновационном форуме в Железногорске рассмотрят вопрос дистанционного зондирования Земли. Круглый стол с участием учёных Сибирского федерального университета «Цифровая земля» пройдёт 1 и 2 декабря.

В настоящий момент спутник с орбиты Земли способен запечатлеть на снимке объект на расстоянии 70 сантиметров, то есть можно онлайн наблюдать всё, что происходит не только в городах, но и в отдаленных территориях — видеть, как мигрируют лемминги, горит тайга, начинает цвести вода в Абаканской протоке. По мнению экспертов, дистанционное зондирование Земли позволит поднять экономику России на совершенно другой уровень и избавит от множества проблем в областях лесного хозяйства, транспорта, природных ресурсов и экологии.

Заместитель генерального директора ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» Дмитрий Толстой рассказал:

«Перспективы, как для страны, в целом, так и для Красноярского края, в частности, значительны: снижение экономических затрат при реализации мероприятий государственных отраслевых программ не менее 5 % ежегодно, создание высокотехнологичных рабочих мест, мониторинги ледовых переправ, лесных хозяйств, дорожных участков, незаконных мест свалок, бытовых и промышленных отходов, мониторинг сохранности особо охраняемых природных территорий».

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Раннее ученые Сибирского федерального университета при финансовой поддержке Краевого фонда науки уже реализовали ряд проектов, посвященных созданию системы мониторинга природных и антропогенных объектов. Одним из таких стал проект «Региональная система космического мониторинга муниципальных районов Красноярского края».

В работе круглого стола «Цифровая земля» 2 декабря примут участие представители Государственной корпорации космических технологий «Роскосмос», органов государственной власти, научных центров, Краевого фонда наук, Сибирского федерального университета, других научных и образовательных учреждений региона.