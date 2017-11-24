В России со следующего года появятся «черные списки» авиадебоширов

Совет Федерации одобрил закон, который позволит составить «черный список» пассажиров, нарушающих правила во время полета. Информацию об этом опубликовала «Российская газета».

Одобренные документы внесут изменения в Воздушный кодекс России и позволят не допускать на борт самолета тех пассажиров, которые попали в «черный список» авиакомпаний. В списки будут включатся те граждане, которые хулиганили на борту, не подчинялись требованиям экипажа и командира воздушного судна и их действия угрожали безопасности.

Как пояснили авторы проекта, после происшествия командир воздушного судна должен будет составить уведомление в двух экземплярах. Один из них отправят руководству авиакомпании, а второй отдадут пассажиру. Если представители перевозчика посчитают, что человека нужно включить в «черный список», его обязаны уведомит об этом. Стоит отметить, что в документах, которые рассматривал Совет Федерации нет указания о сроках действия этих «черных списков». При первом рассмотрении проекта в Госдуме в феврале этого года, говорилось о запрете на три года.

В законе перечислены случаи, когда авиадебоширов все-таки придется пустить на борт самолета. Так отказать в перелете не могут человеку, который возвращается в Россию из того места, откуда нет других возможностей уехать, если его депортируют из страны или передают другому государству. Также билет придется продать человеку, который летит на лечение сам или сопровождает туда инвалида, а также в случае, если он направляется на похороны члена семьи.

После согласования в Совете Федерации, закон должен одобрить президент России. Он вступит в силу через полгода после его официального подписания.