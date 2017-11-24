После травмы пенсионерки водителя-иностранца отправили на родину

В Красноярском крае после падения в автобусе пожилой пенсионерки суд решил депортировать водителя-нарушителя.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, несчастный случай произошел в Ачинске на прошлой неделе. Водитель городского автобуса не убедился, что все пассажиры в салон и начал движение. В результате этого 82-летняя женщина упала и получила ушибы. Водитель о происшествии в полицию не заявил и уехал с места аварии. Женщина через некоторое время сама обратилась к врачам, а они передали информацию стражам порядка.

Как выяснилось, за рулем автобуса находился 27-летний гражданин Киргизии. При проверке документов выяснилось, что мужчина незаконно находился в России. Перевозчик объяснил полицейским, что молодой человек работал у него несколько дней и обещал принести документы, подтверждающие законность его нахождения в стране. Сейчас в отношении работодателя проводится проверка, после чего его привлекут к административной ответственности.

За оставление места ДТП нарушителя отправили на 6 суток под административный арест, а за нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в России суд решил выслать его из страны. Вернуться обратно он сможет не раньше, чем через 5 лет.