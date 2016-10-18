Красноярского бобслеиста не допустят на международные соревнования

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила Дмитрию Труненкову участвовать в соревнованиях. Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте федерации.



Международный Олимпийский комитет (МОК) 24 и 27 ноября принял решение о пожизненной дисквалификации и лишении медалей Игр нескольких российских спортсменов. Среди них оказались двое красноярцев — скелетонист Александр Третьяков и бобслеист Дмитрий Труненков.

Сегодня федерация бобслея сообщила, что временно отстранила Труненкова, двух его партнеров по бобу — Александра Зубкова и Алексея Негодайло, а также спортсменов Сергея Чудинова и Ольгу Стульневу от соревнований.

«Бывшие спортсмены имеют право на присутствие на предварительных слушаниях по вопросам временной приостановки. Так как все спортсмены прекращают свою карьеру, они не будут соревноваться в текущем сезоне. Тем не менее, временная приостановка не позволит им посещать какое-либо мероприятие IBSF в любом качестве», — сообщили в федерации.

Представители Федерации бобслея России уже заявляли, что будут доказывать невиновность своих спортсменов, а также то, что решение МОК не заставит их прекратить выступать. Александр Третьяков планирует принять участие в этапе Кубка мира, который стартует в пятницу в канадском Уистлере. После сегодняшнего решения они, по данным агентства ТАСС, попросили снять запрет с Сергея Чудинова, который сейчас является тренером-техником и Александра Зубкова — председателя федерации.

«Участие президента федерации в мероприятиях IBSF на протоколы соревнований никак не повлияет, в то же время, его отсутствие значительно усложнит работу команды и, тем самым нарушит права чистых спортсменов», — говорится в письме, направленном в IBSF российской федерацией бобслея.