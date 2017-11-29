Красноярский оперный театр покажет в Париже «Неизвестную Сибирь»

«Сибирь неизвестная: под небом Парижа» — проект с таким названием представляет Красноярский театр оперы и балета во Франции с 27 по 30 ноября. Он посвящен 300-летию с момента первого визита в Париж российского императора Петра I и установлению постоянных дипломатических отношений между Россией и Францией.

Накануне директор Красноярского оперного театра Светлана Гузий приняла участие в творческой встрече, посвященной двухстороннему сотрудничеству по организации проектов в области искусства и художественного творчества, а также культурных общественно-значимых мероприятий с участием деятелей культуры из числа русских соотечественников и представителей французской общественности. Встреча прошла в Русском духовно-культурном центре в Париже.

В Посольстве Российской Федерации в Париже состоится гала-концерт красноярских солистов. В программе — отрывки из балетов Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Снегурочка», также прозвучат известные арии и русские романсы Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Георгия Свиридова.

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В рамках проекта также будет подставлена мультимедийная выставка. Она включает в себя фото-экспозицию «Люди Сибири», знакомящую посетителей с почетными жителями Красноярска, а также известными красноярцами — художниками, архитекторами, спортсменами и музыкантами. Центральные «объекты» выставки — два фильма, рассказывающие о писателе Викторе Астафьеве и художнике Василии Сурикове. Видеосъемки проходили при содействии уникальных музеев: Музея-усадьбы Сурикова и музея-усадьбы Астафьева. Главные роли в фильмах исполнили солисты Красноярского оперного театра — народный артист России Владимир Ефимов и заслуженный артист России Герман Ефремов.

Кроме того, артисты оперного театра примут участие в церемонии возложения цветов на парижском кладбище, где похоронены деятели русской культуры, писатели, артисты и музыканты.