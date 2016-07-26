Спектакль красноярского оперного театра покорил московскую публику

Красноярский театр оперы и балета вернулся из Москвы с гастролей. Артисты театра приняли участие во II Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», который проходил на площадках столичных театров. Публике была представлена премьера 39-го творческого сезона — опера Цезаря Кюи «Кавказский пленник».

Как рассказали в пресс-службе оперного театра, показ этого спектакля стал завершающим аккордом и настоящим украшением фестиваля. Публика горячо принимала сибирских артистов — щедро одаривала овациями после каждой арии, а по завершению спектакля долго не отпускала со сцены продолжительными аплодисментами.

Директор Красноярского театра оперы и балета Светлана Гузий поделилась впечатлениями от гастролей: «Нам очень приятно, что работу нашего коллектива оценили на столь высоком уровне, пригласив принять участие в фестивале. Наши артисты были на высоте и бурные овации зрителей лишнее тому подтверждение».

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После спектакля в социальных сетях появилось множество положительных отзывов о выступлении красноярских артистов: «Более 100 лет не исполнялась опера Цезаря Антоновича Кюи „Кавказский пленник“. И вот благодаря Красноярскому оперному театру, поставившему этот раритет, имеем сегодня возможность слушать красивую музыку. Браво артистам-солистам, хору, балету, оркестру! Браво Красноярский оперный!», «Незаслуженно забытая музыка, не исполнявшаяся на родине композитора почти 100 лет, благодаря сибирякам сегодня стала достоянием московской публики и встретила теплый прием. Поздравляем театр с прекрасным спектаклем».

Красноярская постановка получила высокую оценку не только у зрителей, но и у столичных музыкальных критиков. Александр Матусевич (газета «Музыкальный клондайк») отметил:

«Роскошные горы Кавказа на заднике и на суперзанавесе (художник Анна Контек), колоритные лезгинки, врывающиеся на сцену в различных картинах оперы (хореограф Сергей Бобров), пиршество для глаз от аутентичных кавказских костюмов — спектакль красноярцев делает попытку представить забытую оперу во всей ее первозданной привлекательности...».

Гастроли состоялись в рамках программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России.

В Красноярске оперу «Кавказский пленник» можно будет услышать уже 10 декабря.