Театры Красноярска и Астрахани обменяются масштабными гастролями

В декабре в Красноярск со своими лучшими постановками приедут артисты трех ведущих театров Астрахани. Выступления проходят в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Свои знаковые спектакли красноярцам представят Астраханский театр юного зрителя, Астраханский государственный театр оперы и балета и Астраханский государственный театр кукол.

В свою очередь в гости к астраханцам отправятся артисты Красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина, Красноярского государственного театра оперы и балета, а также Красноярского краевого театра кукол.

И. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко отметила: «Для Красноярска это первый уникальный опыт организации обменных гастролей и приема у себя сразу нескольких крупнейших театров одного из российских городов».

Начнут гастрольную эстафету театры кукол — с 1 по 3 декабря астраханские кукольники порадуют юных красноярцев своими яркими постановками «Заяц, Лиса и Петух» и «Дождь и Белая». Показ спектаклей состоится на трех площадках: в Театре кукол, на большой сцене Красноярского института искусств и в малом зале Красноярского музыкального театра, подробности по телефону (391) 211-31-29. В это же время Красноярский театр кукол покажет в Астрахани уже полюбившиеся многим спектакли «Мой волшебный носок», «Теремок» и «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду».

Следующий гастрольный тур стартует 12 декабря — в Драматический театр им А.С. Пушкина прибудет Астраханский ТЮЗ. Гости покажут спектакли для взрослых и детей: «Страсти по Торчалову», «Мертвые души», «Каштанка», «Как чуть не съели королевну Булочку». Билеты можно приобрести на сайте театра.

Параллельно Красноярский драматический театр представит в Астраханском ТЮЗе «Чайку» по пьесе А. Чехова, «Конька-горбунка», «Примадонны», «Лив Штайн», «Покровские ворота», «Приключения кота Леопольда» и «Он, она, окно и тело».

С 13 по 16 декабря в Красноярском театре оперы и балета будет представлена одна из лучших работ Астраханского государственного театра оперы и балета, номинант «Золотой маски» — драматическая легенда Гектора Берлиоза «Осуждение Фауста». Очень смелый эксперимент, в котором широко используется видеоконтент и новейшие 3D технологии. Эта постановка выходит за пределы обычного представления об опере — это синтез оперы, оратории, балета, симфонии. Билеты можно приобрести на сайте театра.

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Режиссер-постановщик спектакля Константин Балакин рассказал: «Мы стремимся к эмоциональному воздействию на слушателя и зрителя, соединяя возможности современных технологий со средневековой мистерией. „Осуждение Фауста“, как ни один другой шедевр, будоражит воображение и рождает несметное множество ассоциаций».

Завершит гастрольный тур 16 декабря гала-концерт ведущих солистов астраханской Оперы. Среди них прима театра, многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» и Национальной оперной премии «Онегин» Елена Разгуляева, номинанты Национальной оперной премии «Онегин» Иван Михайлов и Вадим Шишкин, и многие другие.

В апреле следующего года Красноярский театр оперы и балета покажет в Астрахани оперу «Медея» и гала-концерт солистов красноярской оперы.