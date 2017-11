В Красноярске нашли обогреватели с нарушениями

Специалисты красноярского Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) проверили бытовые обогреватели и нашли нарушения. Эксперты проверили 6 моделей самых популярных у жителей края приборов.

Во всех проверенных моделях тепловентиляторов нашли нарушения. Оказалось, что производители приборов «Добрыня» модели DO-1507 (CIXI Fuyun electric appliance co.,ltd), Galaxy модели GL-8171 (Cixi FuYun Electric Appliance Co., Ltd.) и Willmark модели FH-90B (Сixi Liqi Electrical Appliance co., LTD) использовали слишком мелкий шрифт, когда указывал мощность прибора.

Кроме того, производитель тепловентилятора Willmark не предупредил покупателей о том, что прибор нельзя накрывать во время работы. Это является нарушением техрегламента Таможенного союза.

Также эксперты проверили электрообогреватели. Приборы «Теплофон-binar 1500» модели ЭРГ/ЭВПАП-1,5/220, «Теплофон-МТ» модели ЭВУАС-2,0/220 и «Теплофон-IT 1500» модели ЭВНАП-1,5/220 не вызвали нареканий у проверяющих.

Среди прочих испытаний специалисты проверили, какая температура получается на расстоянии 30 см от поверхности прибора. «Эта характеристика не входит в ГОСТ, но важнее для потребителя», — рассказал начальник испытательной лаборатории электрооборудования ФБУ «Красноярский ЦСМ» Владимир Овечкин.

Самый высокий результат показал тепловентилятор «Добрыня» — 77°C. У него же оказалась самая высокая температура около решетки прибора — 120°C. Самая низкая — у тепловентилятора Galaxy: 60°C около решетки и 40°C на расстоянии 30 см от прибора.