Красноярцы пожаловались на низкую температуру в квартире и холодные полы

28 ноября в Центральном районе Красноярска прошла «горячая линия» по отоплению. Свои обращения и жалобы красноярцы напрямую высказывали руководителю района Дмитрию Дмитриеву.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, звонки от горожан принимали с 17:00 до 19:00. За два часа на «горячую линию» обратились 3 человека. Вопросы касались пониженной температуры в квартирах и в одном случае холодных полов. По заявке на место уже выехали специалисты администрации района и управляющих компаний. Они произведут необходимые замеры и разберутся в проблемах в течение суток.

Напомним, руководитель администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев принял решение о регулярном проведении горячих линий по вопросам отопления вплоть до наступления положительных температур.

«Уже второй год подряд на протяжении всего зимнего периода я провожу горячие линии по вопросам отопления . И каждый раз убеждаюсь в правильности однажды принятого мной решения. За время работы линии всегда поступают обращения, правда бывает, что только одно в час. Но благодаря этому мы выявляем ранее неизвестную проблему. Конечно, мы контролируем ситуацию через управляющие компании. Но прямое общение с жителями района остаётся важным и эффективным источником получения информации», — подчеркнул Дмитрий Дмитриев.

Красноярцам напомнили, что если батареи все еще остаются холодными, обратиться можно в ТСЖ или управляющую компанию, а также в администрацию Центрального района или в службу 005.