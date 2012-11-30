Пенсионер заплатит крупный штраф за поездку внука-подростка на тракторе (видео)

В Идринском районе Красноярского края полицейские задержали трактор, которым управлял подросток.

Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, несовершеннолетнего нарушителя на тракторе наряд ДПС заметил на дороге между селом Добромысловка и поселком Майский. За рулем сельхозтехники находился 17-летний мальчик. Полицейским он объяснил, что по просьбе владельца машины, своего деда, перегоняет трактор в соседнюю деревню.

Материалы по теме «Мы не можем заставить детей даже пыль вытереть»: в Красноярске обсудили воспитание молодежи

В отношении мальчика составили административный материал за управление транспортом без прав. Его деду, который также является опекуном подростка, составили сразу два протокола — ему придется заплатить 30 тыс. рублей за то, что посадил за руль человека без прав, а также ответить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Трактор погрузили в грузовик и отвезли на специализированную стоянку.