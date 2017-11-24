В Красноярске выбрали самую красивую девушку Сибири

В Красноярске завершился масштабный конкурс красоты «Лицо Сибири». Финал прошел вечером 29 ноября в конгресс-холле СФУ. В конкурсе принимали участие 19 девушек.
Первое место заняла Владислава Безденежная, она учится в КрасГМУ. Студентка-медик получила корону победительницы и подарки от организаторов.
☀️"Девушка мечта" ☀️ Каждая девушка, хочет чтобы её любили, чтобы обращали на неё внимание. При этом мы ищем в себе какие-то недостатки, тем самым создаем комплексы, которые нас поглащают и не дают быть самим собой. Так вот девушки, надо любить себя такой, какая вы есть, все ваши лучшие черты и все ваши изюминки. А полностью открыться и раскрепаститься мне помогает @face_of_siberia . . А создала мне нежный образ @uzikovasvetlana . #magicsiberia #faceofsiberia2017 #modeling #красноярск #конкурскрасотыкрасноярск #siberia #ЛицоСибири2017 #romak
Публикация от Владислава (Vladislava) (@vladislavic1) Окт 26 2017 в 9:10 PDT
Как рассказала Newslab.ru менеджер проекта Евгения Бахтина, теперь победительница представит Красноярский край и Красноярск на российском конкурсе красоты: «На Владиславу уже прислали запрос организаторы».
Мисс зрительских симпатий стала студентка СибГАУ Миласлава Бахирева.
Ребята, остался последний рывок, поставьте своей ♥️ ➡️ @face_of_siberia ⬅️ за меня, номер 18🙏🏼🙏🏼🙏🏼 буду вам очень благодарна 💋♥️
Публикация от 🎀🌸Мила🌸🎀 (@milamila27) Ноя 27 2017 в 8:07 PST