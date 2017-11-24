В Красноярске выбрали самую красивую девушку Сибири

В Красноярске завершился масштабный конкурс красоты «Лицо Сибири». Финал прошел вечером 29 ноября в конгресс-холле СФУ. В конкурсе принимали участие 19 девушек.

Первое место заняла Владислава Безденежная, она учится в КрасГМУ. Студентка-медик получила корону победительницы и подарки от организаторов.

Как рассказала Newslab.ru менеджер проекта Евгения Бахтина, теперь победительница представит Красноярский край и Красноярск на российском конкурсе красоты: «На Владиславу уже прислали запрос организаторы».

Мисс зрительских симпатий стала студентка СибГАУ Миласлава Бахирева.