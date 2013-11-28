100-летняя красноярка похвасталась пулеметом и медалями на федеральном канале (видео)

100-летняя красноярка Марфа Конечных приняла участие в съемках проекта Первого канала «Старше всех». Программа посвящена пенсионерам, которые ведут активный образ жизни. Выпуск с красноярской долгожительницей вышел в эфир в воскресенье, 26 ноября.
Марфа Конечных рассказала, что много лет жила в городе Железногорске Красноярского края. По ее словам, она работала в военной организации, за что была награждена шестью медалями. Также красноярская долгожительница рассказала, что в молодости работала бригадиром на лесоповале: «Все меня слушались, уважали».
Когда ведущий в шутку спросил, был ли у нее в это время пулемет, женщина ответила «Да». Максим Галкин предположил, что именно поэтому подчиненные ее слушались.
Красноярская пенсионерка также рассказала, что никогда не занималась спортом, но до сих пор делает зарядку. Она поделилась секретом своего долголетия: «Надо жить спокойно, угождать всем. И чтобы тебя все любили».
Сопровождающие бабушку родственники отметили, что у нее крепкий характер: «Поэтому на лесоповале ее и слушали».