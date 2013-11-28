100-летняя красноярка похвасталась пулеметом и медалями на федеральном канале (видео)

100-летняя красноярка Марфа Конечных приняла участие в съемках проекта Первого канала «Старше всех». Программа посвящена пенсионерам, которые ведут активный образ жизни. Выпуск с красноярской долгожительницей вышел в эфир в воскресенье, 26 ноября.

Марфа Конечных рассказала, что много лет жила в городе Железногорске Красноярского края. По ее словам, она работала в военной организации, за что была награждена шестью медалями. Также красноярская долгожительница рассказала, что в молодости работала бригадиром на лесоповале: «Все меня слушались, уважали».

Когда ведущий в шутку спросил, был ли у нее в это время пулемет, женщина ответила «Да». Максим Галкин предположил, что именно поэтому подчиненные ее слушались.

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Красноярская пенсионерка также рассказала, что никогда не занималась спортом, но до сих пор делает зарядку. Она поделилась секретом своего долголетия: «Надо жить спокойно, угождать всем. И чтобы тебя все любили».

Сопровождающие бабушку родственники отметили, что у нее крепкий характер: «Поэтому на лесоповале ее и слушали».