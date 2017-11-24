В 2017 году новые квартиры получили почти 160 работников АПК края

В этом году почти 160 работников агропромышленного комплекса Красноярского края получили новые квартиры, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства. С 2007 года в регионе действует программа, благодаря которой обладателями собственной жилплощади стали более 1 тысячи 600 работников АПК и социальной сферы.

Количество получивших государственную поддержку растет с каждым годом. Так, в 2015 году их было 130 человек, к концу 2016 года — 143 труженика села, в этом году 159 человек из 30 районов Красноярского края. Увеличивается и объем финансирования: с 80,5 млн рублей в 2016 году до 139 млн рублей в нынешнем году.

Например, в 2017 году 12 молодых семей из Шарыповского района отпраздновали новоселье. Новые дома появились в селах Холмогорское, Ершово, Родники и Можары. Участники программы самостоятельно выбирали места для строительства и планировку, а также контролировали ход работ.

«Поддержку в части закрепления молодых кадров в сельских территориях в нашем крае без преувеличения можно назвать уникальной. Уровень компенсации затрат на строительство или приобретение жилья составляет 90 % от его стоимости, в остальных регионах России — 70 %. При этом приоритет отдается молодым семьям, воспитывающим трех и более детей. Важно то, что в последние годы увеличиваются объемы строительства нового жилья, а не приобретение его на вторичном рынке», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.

Кроме того, действует еще одно уникальное мероприятие по созданию фонда служебного жилья. Половину стоимости, затраченную на возведение дома для нужного специалиста, государство компенсирует предприятию. На сегодняшний день ведется строительство домов для 27 семей, трудящихся на сельскохозяйственных предприятиях Красноярского края.