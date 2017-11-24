Аграриям Красноярского края добавили денег

Поддержку краевого агропромышленного комплекса увеличат на 195 млн рублей. Об этом сообщил и.о. министра финансов Владимир Бахарь.

Накануне на комитете по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания края парламентарии перед вторым чтением обсудили бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Ранее они направили в министерство финансов свои предложения по увеличению средств на поддержку АПК. Как пояснил Владимир Бахарь, на следующий год финансирование сельского хозяйства края увеличится на 195 млн рублей.

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Эти средства пойдут на компенсацию части затрат, связанных с приобретением новых комбайнов (50 млн рублей); на приобретение сельскохозяйственных машин (около 10 млн рублей); на компенсацию лизинговых платежей (33,8 млн рублей) и на возмещение части затрат, связанных с хранением зерна (101 млн рублей).

Депутаты поддержали изменения и рекомендовали принять законопроект о краевом бюджете во втором чтении на заседании сессии, которая состоится 30 ноября.

«Ко второму чтению мы согласовали с правительством края увеличение средств на отрасль на 195 миллионов рублей, их нужно точечно направить на ряд необходимых нужд. Кроме того, были уточнены некоторые моменты по госпрограмме „Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции“, которые касались корректировки бюджета 2017 года. Теперь о сборе урожая. В этом году осенью в крае объявлялась чрезвычайная ситуация. Напомню, что она вводилась из-за сложных погодных условий, препятствующих уборке. В 14 районах погибло культур на площади более 120 тысяч гектаров. Депутаты будут обращаться в правительство РФ, чтобы были выделены денежные компенсации тем хозяйствам, которые сильно пострадали и много недополучили», — рассказал Сергей Зяблов.