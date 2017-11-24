Метеорологи России оценят погодные условия на Зимней универсиаде-2019

В Красноярске стартовала обучающая программа для специалистов по метеорологическому обеспечению Зимней универсиады-2019. В учебный курс вошли занятия по изучению климата региона, а также ознакомлению с требованиями погодных условий для зимних видов спорта.

Лекционные и практические мероприятия проходили 10 дней на базе Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также спортивных объектов Студенческих игр. Всего обучение прошли 36 сотрудников подразделений Росгидромета и научно-исследовательских центров, отвечавших за метеообеспечение зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Во время Зимней универсиады-2019 прошедшие обучение синоптики будут предоставлять детальные прогнозы погоды для спортсменов и судейского корпуса, оценивать погоду на месте проведения соревнований, давать предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. Так, метеорологи будут фиксировать температуру трассы, условия видимости, вероятность осадков и порывов ветра.

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Благодаря полученным метеоданным судьи предстоящих соревнований смогут учесть риски влияния погодных условий на результаты спортсменов и будут принимать решения о старте или переносе соревнований. Наблюдение за метеоусловиями является обязательным требованием при организации спортивных мероприятий на открытом воздухе.

В рамках Студенческих игр такими открытыми объектами являются: Фанпарк «Бобровый лог», спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта», многофункциональный комплекс «Академия биатлона». На каждом из этих спортивных объектов будут созданы отдельные метеоцентры со специализированным оборудованием, позволяющим выдавать точный прогноз с трехчасовой периодичностью.

Следующий образовательный модуль и практика для команды метеорологов пройдут во время тестовых соревнований в 2018 году.