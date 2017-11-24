ЭХЗ провел серию масштабных туров для журналистов, атомщиков и учителей

В ноябре в АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») в рамках мероприятий, посвященных 55-летию предприятия, прошла серия туров для красноярских учителей, журналистов, фотоблогеров и соседей-атомщиков — работников железногорского ФГУП «ГХК». Всего в поездках приняли участие более ста человек. Это самый большой «гостевой десант» за всю историю предприятия.

Участники туров смогли познакомиться с производством, встретились с генеральным директором Сергеем Филимоновым, посетили экспозицию заводского музейно-выставочного центра и выставку, посвященную легендарному министру Минсредмаша Ефиму Славскому.

На промплощадке гостям рассказали о перспективах развития производства обогащения урана, показали цех по производству изотопов и уникальную для атомной отрасли установку «W-ЭХЗ».

Как отметили на предприятии, несмотря на огромные производственные мощности, ЭХЗ прочно удерживает позицию одного из самых экологически благополучных предприятий региона, где используются передовые подходы к защите окружающей среды и человека. Это подтверждают победы предприятия два года подряд во всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».

Каждый год суммарные расходы ЭХЗ на охрану окружающей среды составляют сотни миллионов рублей. Радиационная обстановка в районе расположения предприятия соответствует безопасным значениям гамма-фона, свойственным восточно-сибирской части России, — 0,12–0,14 мкЗв/час.

«Также было акцентировано внимание на уникальном экологическом проекте „W-ЭХЗ“. ЭХЗ — первое в России и второе в мире предприятие, где освоена промышленная переработка обедненного гексафторида урана (ОГФУ), что решает извечную проблему так называемых „хвостов“. На установке „W-ЭХЗ“ ОГФУ переводится в более безопасную для длительного хранения и транспортировки форму закиси-окиси. Содержащийся в этой форме уран будет использован как ядерное топливо при переходе на реакторы на быстрых нейтронах», — уточнили на предприятии.

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Подводя итоги туров, генеральный директор Сергей Филимонов, отметил, что специалисты ЭХЗ и впредь готовы встречаться со всеми, кто искренне интересуется атомной отраслью. Важно, чтобы все знали о таких предприятиях, как ЭХЗ, которые уверенно конкурируют на мировом рынке, где применяются передовые технологии и трудятся уникальные специалисты.