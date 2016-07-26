Школьники сделают виртуальный тур по музею красноярского водопровода

Ученики детского технопарка «Кванториум» познакомились с историей красноярской системы водоснабжения, созданной в 20 веке лучшими инженерами России, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

Визит будущих инженеров на водозабор на острове Посадном начался с обзорной экскурсии по музею красноярского водопровода компании «КрасКом».

«Проект водно-электрической станции в 1911 году разработал тот самый профессор Московского технического училища, инженер Карл Круг, который спустя годы принял участие в работе над планом электрификации России — ГОЭЛРО, — отметила Татьяна Лукина, руководитель пресс-службы предприятия и по совместительству экскурсовод. — Строительство было поручено петербуржскому инженеру-электротехнику Болеславу Гецену. Эстафету от них приняли в дальнейшем советские и российские инженеры. Во многом благодаря их труду и сегодня скважина, из которой первый литр воды был поднят больше века назад, продолжает работать в городской системе водоснабжения».

Тот факт, что технических специалистов с высшим образованием во все времена высоко ценили, подтверждают и официальные документы разных лет. Например, среди экспонатов музея есть выписка из решения Красноярского горсовета народных депутатов 30-х годов прошлого столетия о том, что зарплата главному инженеру треста «Водоканализации» была установлена выше, чем директора.

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Воспитанники технопарка вместе с преподавателями постояли по очереди на одном из первых в Красноярске канализационных люков, установленном в 1913 году, изучили насосную станцию второго подъема на острове Посадном, оставили в книге почетных гостей отзыв об экскурсии, поснимали все на 3D-камеру и пообещали сделать для «КрасКома» виртуальный тур по музею красноярского водопровода.