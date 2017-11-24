Над Красноярском на сутки зависло «черное небо»

В Красноярске на сутки ввели режим НМУ.

Как пояснили в Среднесибирском УГМС, условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, установятся в городе на сутки. Режим обещают отменить уже завтра, 1 декабря, к 19:00. При этом за сегодняшний день ни один из городских постов наблюдения не зафиксировал превышения уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Судя по данным портала Gismeteo.ru, сегодняшний день в Красноярске отметился полным штилем с утра и слабым ветром с запада со скоростью до 2 м\сек в течение дня. Завтра к вечеру ветер не усилится, но его направление сменится на северный, что позволит разогнать накопившиеся вредные вещества.

Датчики общественного проекта «Красноярск.Небо» сегодня вечером показали средний уровень загрязнения по всем районам города — показания колеблются в пределах 27-15 единиц PM2.5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон — это пыль, зола, сажа, а также сульфаты и нитраты, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе).