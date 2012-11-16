Режим «черного неба» продлили в Красноярске еще на день

Синоптики не отменили режим НМУ, который действовал в Красноярске два дня. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Среднесибирского УГМС.

Практически полное отсутствие ветра сегодня днем не позволило синоптикам отменить введенный 14 ноября режим неблагоприятных метеоусловий. Вредные примеси в атмосферном воздухе продолжали накапливаться весь сегодняшний день, такие же условия прогнозируются и на завтра.

Отменить НМУ первой степени опасности обещают в 15:00 17 ноября.

При этом уровень загрязнения воздуха, по данным УГМС, 15 и 16 ноября был низким. Датчики общественного проекта «Красноярск.Небо» сегодня вечером показали опасный уровень загрязнения в районе ул. Копылова — 150 единиц PM2.5 (твёрдых частиц размером менее 2,5 микрон — это пыль, зола, сажа, а также сульфаты и нитраты, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе).

К опасному приближается уровень загрязнения воздуха на ул. Павлова — 132 единицы. Остальные датчики правобережья фиксируют сильный уровень загрязнения, а на левом берегу общественники сообщают о среднем уровне загрязнения атмосферного воздуха.

