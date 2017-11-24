«Русский Уголь» повышает контроль качества продукции

Компания «Русский Уголь», входящая в промышленно-финансовую группу САФМАР Михаила Гуцериева, объявила о повышении контроля качества своей продукции на всех этапах производственного процесса — при планировании добычи угля в забоях, технологической переработке, обогащении, транспортировке.

Требования к качественным показателям угольной продукции растут и на внутреннем, и на мировом рынке, поэтому компания своевременно реагирует на запросы потребителей. Определение качественных показателей угля на разрезах группы компаний «Русский Уголь» происходит в специализированных химических лабораториях. Приборы и оборудование в них проходят проверку и контроль в установленные ГОСТом сроки.

На предприятиях «Русского Угля» действует двухступенчатый контроль качества угольной продукции: контроль внутри предприятия собственными силами и контроль с привлечением независимых международных компаний, результат которого подтверждает соответствие угольной продукции международным требованиям.

«Конкурентная борьба на мировом рынке диктует жесткие условия по выполнению требований к угольной товарной продукции. Соответственно очень важен контроль качества угля на всех производственных этапах: от забоя до отгрузки каждому конечному потребителю», — отмечает генеральный директор «Русского Угля» Станислав Грачев.

Высокое качество продукции зависит от уровня профессионального мастерства рабочих и инженерно-технических работников, руководителей среднего и высшего звена. Поэтому «Русский Уголь» уделяет большое внимание обучению и повышению квалификации работников Управления качеством.