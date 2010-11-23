На Сибирском энергетическом форуме обсудили инновационное использование угля

В рамках VIII Сибирского энергетического форума в Красноярске обсудили новые технологии в переработке и использовании угля. Организатором круглого стола выступила Сибирская угольная энергетическая компания.

На сегодняшний день СУЭК является самым крупным производителем угля в стране — в 2016 году предприятия компании добыли свыше 100 миллионов тонн угля, причем свыше четверти из них — разрезы Красноярского края. Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Андрей Федоров в ходе обсуждения подчеркнул, что край обладает практически неисчерпаемыми запасами бурого угля, который добывается наиболее безопасным для человека и природы открытым способом.

«Важнейшее наше преимущество — высокая эффективность добычи, и это необходимо использовать, в том числе за счет расширения возможностей применения угля, повышения его привлекательности и, что важно, экологичности. Это актуальная на сегодняшний день тема, как и тема качества жизни населения. Компания СУЭК видит перед собой несколько задач — это научиться и научить эффективно сжигать уголь, правильно получать самую дешевую энергию и использовать бурый уголь в других направлениях», — отметил Андрей Федоров.

Обсуждая новые технологии в переработке угля, некоторые из участников круглого стола подробно остановились на теме газификации этого вида топлива и технологии «Термококс».

«Для теплогенерации гораздо эффективнее использовать уголь, запасы которого на порядок выше, чем природного газа. Но для этого нужны технологии, которые снижают выбросы. Такие, например, как „Термококс“. Суть ее заключается в том, чтобы газифицировать или сжигать только летучие компоненты угля, а полученный коксовый остаток использовать как специализированное технологическое или металлургическое топливо. Как раз сейчас это активно применяется на предприятиях», — высказался инженер компании «Термококс» Сергей Деменчук.

Еще одним инновационным подходом, по мнению участников, может стать использование молодых углей. Управляющий филиалом ООО «СибНИИуглеобогощение» в Красноярске Сергей Исламов, рассказывая об инновационных технологиях, также отметил, что для решения экологических вопросов необходимо создавать проекты развития, ориентируясь на отдельный регион.

«Более эффективным решением может стать, на мой взгляд, создание проектов, которые актуальны конкретно в том или ином регионе. Для Сибирского федерального округа оптимальный вариант — использование угля с низким содержанием золы и серы, а также использование технологии частичной газификации угля», — пояснил он.

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В целом участники круглого стола «Инновационные технологии в переработке и использовании угля» отметили, что уголь — это самый экономичный вид топлива, а его экологичность постоянно растет как благодаря совершенствованию теплостанций, так и новым проектам и технологиям в его переработке.

Отметим, компания СУЭК на сегодняшний день активно развивает направление по переработке бурых углей в продукты, которые востребованы не только в сфере ЖКХ, но и среди крупных промышленных предприятий металлургической и химической промышленности.