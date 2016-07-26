ВТБ предоставил финансирование «Русскому углю» в размере 4,5 млрд рублей

ВТБ открыл кредитную линию АО «Русский Уголь», входящему в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, в размере 4,5 млрд рублей сроком на 5 лет. Средства предоставлены на цели рефинансирования задолженности в других банках и финансирование текущей деятельности предприятия.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева прокомментировала: «Поддержка добывающей отрасли — один из стратегических приоритетов развития бизнеса банка ВТБ в Красноярском крае. Уверены, что достигнутые договоренности позволят предприятию реализовать намеченные планы и послужат дальнейшему развитию отношений между банком и группой компаний „Русский Уголь“ в части внешне-экономической деятельности и транзакционного бизнеса».

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Как пояснил генеральный директор АО «Русский Уголь» Станислав Грачев: «Доступное банковское финансирование — один из факторов, влияющих на эффективность программы развития бизнеса группы. Сотрудничество с финансовой структурой, готовой индивидуально подходить к решению задач компании, поможет нам успешно реализовать свои планы».