В красноярском Солнечном открылся горнолыжный склон

1 декабря в красноярском микрорайоне Солнечный открылся горнолыжный склон (ул. 60 лет образования СССР), сообщили в пресс-службе городской администрации.

В течение всего зимнего сезона в выходные и праздничные дни на горнолыжном склоне можно будет воспользоваться услугами катания на тюбинге, покататься на снегокате, лыжах или сноуборде под музыку. Кроме того, можно посетить новогоднюю ёлку микрорайона, расположенную напротив спортивного комплекса, согреться горячим чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном в буфете спорткомплекса.