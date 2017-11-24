В красноярском Солнечном открылся горнолыжный склон

1 декабря в красноярском микрорайоне Солнечный открылся горнолыжный склон (ул. 60 лет образования СССР), сообщили в пресс-службе городской администрации.
В течение всего зимнего сезона в выходные и праздничные дни на горнолыжном склоне можно будет воспользоваться услугами катания на тюбинге, покататься на снегокате, лыжах или сноуборде под музыку. Кроме того, можно посетить новогоднюю ёлку микрорайона, расположенную напротив спортивного комплекса, согреться горячим чаем, кофе или безалкогольным глинтвейном в буфете спорткомплекса.
«Всего за зимний сезон планируется провести ряд мероприятий. Мы решили узнать у самих жителей, в каких именно мероприятиях они хотели бы поучаствовать. Для этого в нашей группе „ВКонтакте“ мы запустили опрос. Среди предложенных событий: фестиваль тюбинга, чемпионат Красноярска по слалому на снегокате, по слалому на беговых лыжах, любительские соревнования по фристайлу и по кёрлингу и даже соревнования по скоростному спуску на лопате!» — рассказал директор МБУ «Красноярский туристско-спортивный центр» Василий Грошев.