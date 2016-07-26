Зимой в Красноярске откроется 199 ледовых площадок

Этой зимой для красноярцев откроют 199 ледовых площадок, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города.

Основная масса катков откроется в Красноярске к началу декабря. Всего на ледовых площадках в зимнем сезоне будет более 5 тысяч пар коньков, из них в прокате — около 3 200, остальной инвентарь предназначен для учебного процесса.

За 88 ледовых площадок отвечает «Центр спортивных клубов», 57 площадок в ведении главного управления образования, еще 33 — при ТСЖ и управляющих компаниях. Остальные площадки находятся в разной форме собственности, в числе которых 16 катков и ледовых площадок для массового катания с прокатом и без него.

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Откроются для горожан и лыжные базы — всего около 20. Самые популярные из них находятся в Октябрьском районе Красноярска — лыжные стадионы «Динамо», «Ветлужанка» и Академия биатлона. Также покататься на лыжах можно будет и на острове Татышев.

В распоряжении городских лыжных баз находится более 3 000 пар лыж, из которых 2 000 — в прокате, остальная часть — для организации учебного процесса.

При благоприятных погодных условиях лыжные трассы должны заработать в первых числах декабря.

«В целом по городу цены на прокат коньков и лыжного инвентаря остались на уровне прошлого сезона. В этом году больше льда будет на стадионе „Рассвет“. Если раньше лёд заливался по периметру стадиона, то теперь каток появится поверх футбольного поля стадиона. Кроме того, туда же перенесена хоккейная коробка с Татышев-парка. В середине декабря мы запланировали провести на „Рассвете“ большой городской праздник хоккея. Сейчас в активной фазе проходит подготовка лыжной трассы в Берёзовой роще. При условии благоприятных климатических условий для подготовки лыжни, а именно наличия необходимого количества снега, уже в начале декабря любители лыжного спорта смогут открыть зимний сезон», — отметил руководитель Красспорта Валерий Черноусов.