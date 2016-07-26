В школьных дворах Красноярска откроют 18 хоккейных коробок и 37 катков

Во дворах образовательных учреждений завершается подготовка к зиме, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.
На территории 50 школ заработают 18 хоккейных коробок и 37 катков. Основным условием их устройства и эксплуатации является устойчивая температура ниже −10 градусов. Для создания крепкой поверхности требуется залить каток не менее пяти раз. В течение зимы 17 площадок для зимнего футбола будут чистить от снега. В 61 учреждении «нарежут» лыжню по периметру школьных дворов.
В учебное время спортивная инфраструктура используется для проведения уроков физкультуры, специально для занятий в учреждениях закуплено по 2 тысячи пар коньков и лыж. После уроков дети также могут проводить время на катках или на футбольных полях. Часть школ готовы принять жителей микрорайона. На территории 20 школ работают общедоступные катки и хоккейные коробки, в 8 школах все желающие могут поиграть в зимний футбол, во дворах шести учреждений можно покататься на лыжах.
Позаниматься спортом в школьных дворах горожане смогут только во внеучебное время, уточнить расписание работы футбольных полей, катков и хоккейных коробок можно непосредственно в образовательных учреждениях.
Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова рассказала: «С 2012 года спортивные дворы обустроены в 35 общеобразовательных учреждениях. Во дворах в разных вариациях оборудованы футбольные поля, многофункциональные спортивные площадки с резиновым покрытием и разметкой для игр в баскетбол и волейбол, гимнастические и игровые площадки, прогулочные, беговые и велобеговые дорожки, теннисные столы, спортивные павильоны, хоккейные коробки, военно-спортивные полосы препятствий, зоны отдыха. До 2020 года спортивные площадки оборудуют во дворах лицея № 11, школ № 13, 62, 63, 81, 93, 143».