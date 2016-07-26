В школьных дворах Красноярска откроют 18 хоккейных коробок и 37 катков

Во дворах образовательных учреждений завершается подготовка к зиме, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

На территории 50 школ заработают 18 хоккейных коробок и 37 катков. Основным условием их устройства и эксплуатации является устойчивая температура ниже −10 градусов. Для создания крепкой поверхности требуется залить каток не менее пяти раз. В течение зимы 17 площадок для зимнего футбола будут чистить от снега. В 61 учреждении «нарежут» лыжню по периметру школьных дворов.

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В учебное время спортивная инфраструктура используется для проведения уроков физкультуры, специально для занятий в учреждениях закуплено по 2 тысячи пар коньков и лыж. После уроков дети также могут проводить время на катках или на футбольных полях. Часть школ готовы принять жителей микрорайона. На территории 20 школ работают общедоступные катки и хоккейные коробки, в 8 школах все желающие могут поиграть в зимний футбол, во дворах шести учреждений можно покататься на лыжах.

Позаниматься спортом в школьных дворах горожане смогут только во внеучебное время, уточнить расписание работы футбольных полей, катков и хоккейных коробок можно непосредственно в образовательных учреждениях.