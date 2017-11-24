Краевая служба занятости проводит Декаду инвалидов

Агентство труда и занятости населения Красноярского края реализует проект по трудоустройству жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. С 1 по 10 декабря на базе центров занятости населения для инвалидов пройдут ярмарки вакансий, консультации и собеседования с работодателями.

Красноярский край лидирует по трудоустройству инвалидов среди субъектов РФ. С начала года рабочие места при содействии центров занятости в регионе обрели 4 300 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это отметили в Роструде.

Специалисты сопровождают соискателей на протяжении всего процесса трудоустройства. С инвалидами и их работодателями держат связь и после того, как человека приняли на работу. Для жителей края не только подбираются вакансии, проводятся собеседования, консультации, необходимые для эффективного поведения на рынке труда, но и создаются дополнительные рабочие места.

«В этом году по программе „Содействие занятости населения“ в крае будут оснащены 37 рабочих мест для граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Это новые рабочие места по разным профессиям. При трудоустройстве обязательно учитываются рекомендации экспертов МСЭ, опыт и навыки соискателей», — рассказывает руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

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Декада инвалидов — одна из частей системы службы занятости по трудоустройству граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проводят ежегодно, они приурочены к Международному дню инвалидов. В программе — краевая ярмарка вакансий (6 декабря), встречи с работодателями, круглые столы, занятия и семинары. Подробнее об этом можно узнать на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. Кроме того, на портале открыта интернет-конференция по вопросам занятости людей с ограниченными возможностями здоровья.