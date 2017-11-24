В Иланском районе виновник ДТП предъявил купленные через интернт поддельные права

Дорожные полицейские задержали виновника ДТП, который использовал поддельное водительское удостоверение.

Как пояснили в пресс-службе полиции, накануне в городе Иланском Красноярского края произошло ДТП. Виновник аварии предъявил права, которые показались инспекторам ДПС поддельными. Как выяснилось, документ с таким номером действительно существует, но выдали его на другое имя в Московской области. После того, как полицейские выяснили это, водитель признался, что документ он купил через интернет, а настоящие права никогда не получал.

Сотрудники ГИБДД задержали злоумышленника и доставили его в дежурную часть полиции, где в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомом подложного документа). Мужчине грозит арест на срок до полугода.