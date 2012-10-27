Полицейский прогулял работу и отчитался «липовым» больничным

В Красноярске полицейского уволили с работы за поддельный больничный лист и прогулы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Командир отдельной роты патрульно-постовой службы отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» (Кировский район) с 12 по 16 июля 2017 года не приходил на работу. Причины своего отсутствия мужчина объяснил болезнью, но больничный лист не предоставил. Лишь в августе, после того, как сотрудники кадровой службы начали требовать подтверждение болезни, он принес листок нетрудоспособности.

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Проверка, которую провели сотрудники службы собственной безопасности краевой полиции, показала, что документ фиктивный. Полицейского уволили из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство офицера.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа. «Подозреваемый свою вину не признает. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении. Санкция статьи предусматривает наказание — 4 года лишения свободы.