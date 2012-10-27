Полицейский прогулял работу и отчитался «липовым» больничным

В Красноярске полицейского уволили с работы за поддельный больничный лист и прогулы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Командир отдельной роты патрульно-постовой службы отдела полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» (Кировский район) с 12 по 16 июля 2017 года не приходил на работу. Причины своего отсутствия мужчина объяснил болезнью, но больничный лист не предоставил. Лишь в августе, после того, как сотрудники кадровой службы начали требовать подтверждение болезни, он принес листок нетрудоспособности.
Проверка, которую провели сотрудники службы собственной безопасности краевой полиции, показала, что документ фиктивный. Полицейского уволили из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство офицера.
В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа. «Подозреваемый свою вину не признает. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении. Санкция статьи предусматривает наказание — 4 года лишения свободы.