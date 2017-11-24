В Красноярском крае увеличили господдержку АПК

Агропромышленный комплекс Красноярского края получит дополнительно 170 млн рублей. Эти средства на господдержку пошли в связи с перераспределением в 2017 году расходов на реализацию программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за счет краевого бюджета. Изменения приняли члены регионального правительства.

По словам и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края — министра сельского хозяйства региона Леонида Шорохова, средства краевого бюджета перераспределены в размере более 170 млн рублей. Так, дополнительно направлено 13 млн рублей на производство и реализацию молока и молокопродуктов в связи с необходимостью обеспечения уровня софинансирования расходов федерального бюджета.

Кроме того, возникла дополнительная потребность в компенсации части стоимости элитных семян сельскохозяйственных растений в размере полмиллиона рублей, а также в субсидировании на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай будущего года в размере 34 млн рублей.

Возросли расходы более чем на 6 млн рублей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства. По кредитам, полученным сельхозтоваропроизводителями на срок до 2 лет, — на 3,7 млн рублей. Кроме того, по результатам конкурсного отбора увеличены расходы на гранты начинающим фермерам в размере 37,6 млн рублей. Таким образом, общее количество грантополучателей в 2017 году составит 50 человек.

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Помимо этого, дополнительное финансирование свыше 43 млн рублей направлено на строительство объектов агропромышленного комплекса, на проведение культуртехнических мероприятий — 10 млн рублей. До 22 млн рублей увеличены расходы на кадровую поддержку АПК края, в том числе на оказание государственных услуг профессиональным образовательным организациям, готовящим отраслевых специалистов.

В ходе обсуждения члены правительства поддержали изменения в программу.

Добавим, что общий объем финансирования программных мероприятий остается без изменений и составляет более 7 млрд рублей.