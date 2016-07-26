Монголия договорилась о сотрудничестве с красноярскими сельхозпроизводителями

Курагинский район Красноярского края и Монголия подписали протокол о намерениях, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Делегация монгольского города Улаангом не в первый раз посещает Курагинский район. В ходе этого визита представители сторон обсудили совместные культурные и экономические проекты.

Гости из Монголии встречались с руководителями района, предприятий и организаций, предпринимателями. Они побывали в ЗАО «Марининское», где ознакомились с работой сельхозпредприятия. Особый интерес вызвало содержание скота на животноводческих комплексах и перспективы сотрудничества с курагинскими предприятиями в плане поставки кормов для животных. В Увс аймаке (Монголия) зарождается фермерство, но для успешной работы фермеров нужны корма и техника, а также опыт работы при стойловом содержании животных.

Председатель Хурала гражданских представителей Ганцогт Наянтай отметил: «Здесь многому можно поучиться, так как сельское хозяйство ведется на более высоком уровне, чем в Монголии. Надеемся, что сегодняшняя встреча поможет нам решить многие вопросы. Мы в свою очередь можем предложить курагинцам технологии обработки шерсти, пуха, кожи, с которыми вы вряд ли знакомы, а монголы далеко шагнули в этом направлении».

Второй день пребывания в Курагинском районе принес монгольской делегации новые знакомства, договоренности и планы. В администрации Курагинского района гости встретились с предпринимателями, среди которых были фермеры, лесозаготовители и строители.

Неподдельный интерес вызвала информация о производстве растительного масла, которое на территории Монголии не производится, а закупается в Китае или России. Участники делегации попросили образцы продукции для проведения анализа и выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

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Заинтересовала гостей и возможность строительства в Улаангоме деревянных домов из пиломатериала, производимого на территории Курагинского района.

Итогом работы делегации стало подписание с руководством Курагинского района протокола о намерениях.

По словам мэра города Улаангом Пурэвжав Цэвээн, поездка была плодотворной. «Наши территории имели культурное сотрудничество, а теперь в сферу общих интересов попадает сельское хозяйство, строительство деревянных домов и сфера обслуживания. Сегодня подписан протокол намерений, а в первом квартале будущего года мы планируем приехать для подписания новых соглашений. Есть планы работать в сфере образования, туризма» — подчеркнул он.

Дружественные отношения между Курагинским районом и монгольским городом Улаангом длятся на протяжении четырех лет. Сотрудничество началось с совместных культурных проектов.